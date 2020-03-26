Тело - в землю: в Киеве мэрия будет хоронить умерших из-за коронавируса в мешках

Столичные чиновники решили, что скончавшихся в Киеве в разгар пандемии китайского коронавируса нужно хоронить в специальных мешках.
Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии китайского коронавируса Covid-19 будут хоронить в специальных мешках.
Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.
Также чиновники сообщают, что действовать таковое решение будет на постоянной основе.
Напомним, ранее в четверг, 26 марта, мэр Киева Виталий Кличко на онлайн- пресс-конференции рассказал о том, что заболевание китайским коронавирусом было диагностировано у пяти мужчин (в возрастек от 28 до 70 лет) и у 35-летней женщины.