Тело - в землю: в Киеве мэрия будет хоронить умерших из-за коронавируса в мешках

В Киеве умерших из-за коронавируса будут хоронить в мешках / РБК-Украина

Киевлян, скончавшихся в ходе пандемии китайского коронавируса Covid-19 будут хоронить в специальных мешках.

Соответствующее решение приняли в четверг, 26 марта, сотрудники специальной комиссия Киевской городской государственной администрации.

Также чиновники сообщают, что действовать таковое решение будет на постоянной основе.

Напомним, ранее в четверг, 26 марта, мэр Киева Виталий Кличко на онлайн- пресс-конференции рассказал о том, что заболевание китайским коронавирусом было диагностировано у пяти мужчин (в возрастек от 28 до 70 лет) и у 35-летней женщины.