Шахов показал, чем кормят инфицированных коронавирусом "випов" в больнице

Обед в Александровской инфекционной больнице/Telegram-канале "Коронавирусный Шахов".

Народный депутат группы Доверие Сергей Шахов находится в больнице, потому что у него диагностировали китайский коронавирус. Нардеп показал, чем же кормят зараженных в больнице.

Соответствующие фото он опубликовал в Telegram-канале "Коронавирусный Шахов".

Так, на фото позирует народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Александр Лукашев, у которого также подозревают коронавирус. Согласно фото, меню в больнице достаточно скромное. Нардеп запечатлел в картофельный и молочный супы.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Сергей Шахов сообщил, что в Александровской больнице медсестры работают по несколько смен и "реально падают".