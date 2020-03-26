Полиция схватила женщину с коронавирусом, сбежавшую из больницы в Киеве

Полиция задержала сбежавшую женщину с коронавирусом / ТСН

Из столичной больницы совершила побег 39-летняя женщина-заробитчанка родом из Коломыи (Ивано-Франковская область), у которой был диагностирован китайский коронавирус Covid-19.

Соответствующее сообщение было опубликовано порталом Зеркало. По данным журналистов, женщину, которая вернулась из Бельгии, в больницу госпитализировали в принудительном порядке.

23 марта женщина она вернулась в Украине рейсом из Брюсселя. В аэропорту у нее обнаружили повышенную температуру. Экпресс-тест на Covid-19 был получен положительный результат.

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Далее пациентку перевели в Киевскую больницу №4 где и установили диагноз - инфицирование коронавирусом.

24 марта после обеда женщина самовольно покинула лечебное учреждение и, вероятно, планировала вернуться домой. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.

Правоохранители сумели задержать женщину вместе с мужем на трассе возле Раковчика Ивано-Франковской области. Обоих - и женщину, и мужчину - госпитализировали в региональную инфекционную больницу.

Напомним, ранее киевлянин Антон Гура в деталях поведал, как люди обдуривают коронавирусный карантин, введенный в аэропорту Борисполь.