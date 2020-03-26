Коронавирус подтвердили в еще одной области Украины – журналист

У жительницы одного из городов Закарпатья подтвержден диагноз "коронавирус", сообщил журналист.
Наличие убийственного китайского коронавируса подтвердили в еще одной области Украины – на Закарпатье.
Диагноз коронавирус подтвержден у жительницы Мукачево, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
По его данным, наличие у женщины коронавирусной инфекции подтвердила киевская референс-лаборатория.
"Один случай коронавируса на Закарпатье подтвердили... У мукачевки, о которой я уже писал, подтвердили коронавирусную инфекцию", – поделился Глагола.
Напомним, коронавирус нового типа зафиксировали в китайском городе Ухань, а потом он распространился по миру, была введена пандемия. Вирус в мире подхватили сотни тысяч человек, более 20 тысяч больных – скончались.
По официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 156 человек, скончались пятеро инфицированных. На украинской территории ввели карантин, а также режим чрезвычайной ситуации.