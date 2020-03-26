В ООН подсчитали, во сколько обойдется Украине победа над жутким вирусом

В ООН назвали сумму, необходимую Украине для борьбы с вирусом / Reuters

В ООН представили план реагирования на пандемию жуткого коронавируса в Украине, согласно которому нашей стране нужно 165 млн долларов на то, чтобы побороть жуткую хворь.

Как сообщили в официальном представительстве ООН в Украине, средства планируют привлечь в течение следующих 9 месяцев.

"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется. Сейчас нашей первоочередной задачей является быстро оказать помощь тем, кому она больше всего необходима, одновременно принимая меры предосторожности, чтобы обезопасить сотрудников и людей, для которых мы работаем", - отметила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Отметим, сообщалось, что ООН выделит Украине 33 млн долларов помощи в рамках плана по борьбе с коронавирусом. Средства пойдут на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения.