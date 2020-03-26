Комаровский пояснил, какое мыло лучше всего убивает коронавирус

Комаровский рассказал, каким мылом мыть руки / Скриншот

Во время пандемии ужасного коронавируса, который добрался и до нашей страны, известный педиатр Евгений Комаровский ответил на одни из важных вопросов - каким мылом мыть руки, чтобы защитить себя от вируса.

По словам доктора, активнее всего растворяет жировую пленку мыло с наибольшей концентрацией щелочи. Поэтому Комаровский советует использовать для мытья рук самые дешевые и простые модели.

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"Жидкое мыло, бытовое, в большинстве случаев подходит. Главное – время не менее 20 секунд, а лучше 30 секунд. И обработать все, что можно обработать", – подчеркнул Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что некоторые продукты и варианты меню не могут защитить человека от коронавируса из Китая.

Напомним, по состоянию на 26 марта коронавирус в Украине подхватили 156 человек, умерли пятеро инфицированных, один человек выздоровел. В мире вирус диагностирован у сотен тысяч человек, количество жертв превысило 20 тысяч.

Также напомним, по информации мэра Киева Виталия Кличко за сутки 26 марта в Киеве появилось семь новых случаев опасного недуга.