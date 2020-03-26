Пугающая статистика: Минздрав обнародовал свежие данные по коронавирусу

Количество зараженных опасным вирусом вновь увеличилось / РБК-Украина

За сутки 26 марта в Украине подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом.

Как пишет пресс-служба Минздрава вечером, 26 марта, всего выявлено уже 196 случаев инфицирования. Пять человек умерли. Выздоровел, по данным Минздрава, только один.

Коронавирус в Украине

Ранее в ООН представили план реагирования на пандемию жуткого коронавируса в Украине, согласно которому нашей стране нужно 165 млн долларов на то, чтобы побороть жуткую хворь.

Как сообщили в официальном представительстве ООН в Украине, средства планируют привлечь в течение следующих 9 месяцев.

Также Главред писал о том, что за сегодня было зафиксировано 7 новых случаев опасного недуга в Киеве. По информации мэра столицы Виталия Кличко в Telegram, количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.

"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 года и десятилетний мальчик", - сообщил мэр.