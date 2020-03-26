Зеленский сообщил, на что рассчитывать врачам, которые борются с коронавирусом

Зеленский заверил, что врачам повысят зарплаты / armytimes.com

Украинские медики, которые в данный момент отважно борются со страшным китайским коронавирусом, должны обеспечиваться на одном уровне с украинскими военнослужащими. На сегодня именно врачи являются украинскими "киборгами".

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский и пообещал увеличить зарплаты медикам.

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"Ежедневно наши украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом. Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, противодействующим коронавирусу", - сказал он в обращении к украинцам в четверг, 26 марта.

Зеленский подчеркнул, что поставлена цель вывести материальные компенсации медикам на уровень с украинскими военными.

"Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", - заверил он.

Коронавирус в Украине

Ранее в ООН представили план реагирования на пандемию жуткого коронавируса в Украине, согласно которому нашей стране нужно 165 млн долларов на то, чтобы побороть жуткую хворь.

Как сообщили в официальном представительстве ООН в Украине, средства планируют привлечь в течение следующих 9 месяцев.

Также Главред писал о том, что за сегодня было зафиксировано 7 новых случаев опасного недуга в Киеве. По информации мэра столицы Виталия Кличко в Telegram, количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.

"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 года и десятилетний мальчик", - сообщил мэр.