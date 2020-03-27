Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 27 марта

Коронавирус продолжает атаковать мир/ Фото pixabay.com

В мире появился новый очаг заражения китайским коронавирусом COVID-19 – США вышли на первое место по количеству заболевших. Там опасную хворь подхватили уже почти 86 тысяч человек. В Украине число инфицированных также возросло – по состоянию на конец суток 26 марта их уже 196 человек. Сегодня в 10:00 Минздрав уточнит данные по числу зараженных в нашей стране.

Коронавирус - количество больных в Украине

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, опубликованным в 22:00 26 марта, число инфицированных COVID-19 в Украине возросло до 196 человек. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала аболее 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры. Отмечается, что лаборатории исследуют образцы не только тех людей, у которых есть подозрение на коронавирус, но и контактных лиц.

Число зараженных коронавирусом в Украине / facebook.com/phc.org.ua

Стоит отметить, что стремительно растет число зараженных COVID-19 в Киеве. На данный момент инфицированы 47 человек. Столичный градоначальник Виталий Кличко заявил, что некоторые частные клиники не информируют Минздрав об обнаруженных больных. В связи с этим власти Киева потребовали от полиции усилить контроль в этом направлении.

Читайте такжеКомаровский предупредил, как легко подцепить коронавирус

Коронавирус в США

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по числу зараженных коронавирусом в мире. На данный момент там подтверждены 85 840 случаев заражения COVID-19.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, 1178 зараженных коронавирусом умерли, 619 пациентов - вылечились.

Коронавирус в мире – свежие данные на утро 27 марта

По состоянию на утро четверга, 27 марта 2020 года, уханьским коронавирусом заразились 532 253 человек, общее число жертв COVID-19 составляет уже 24 072 человека, выздоровели – 122 627 пациентов.

На втором месте после США по числу зараженных коронавирусом - Китай (81 782), на третьем – Италия (80 589).

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил важное предупреждение в связи с коронавирусом. По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - всего 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил глава ВОЗ во время выступления на саммите стран G20.

Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 27 марта 2020, Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.