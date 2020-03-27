"Нет инфекции": на Буковине похвастались новыми вылечившимися от коронавируса

На Буковине подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавируса / Reuters

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил о том, что на Буковине официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19.

"Среди них есть один ребенок, которого врачи сегодня уже выписали домой, а взрослых выпишут завтра утром. Такие положительные результаты не должны нас побуждать ослаблять нашу бдительность и карантинные мероприятия. Благодаря нашим врачам были вовремя выявлены факты инфицирования и своевременно начато лечение наших людей", - сказал Осачук в обращении в Facebook.

При этом Осачук добавил, что 26 марта на Буковине из 20 проверенных образцов 5 дали положительный результат, таким образом количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.

"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет ", - резюмировал он.

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Напомним, первый случай инфицирования коронавируса в Украине зафиксировали 3 марта. Пациентом оказался 39-летний житель Черновцов, который вернулся с женой из путешествия по Италии. 17 марта был получен его первый отрицательный тест на болезнь. 20 марта после повторного теста мужчина был выписан из больницы.