"Гроб тянем, доски рассыпаются": как хоронят умерших от коронавируса, опубликованы жуткие кадры

Пакет с телом умершего от коронавируса на Тернопольщине / ovid.com.ua

В Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете.

При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.

Как рассказала местным СМИ дочь умершего Ольга Тутова, тело ее отца выдали в черном пакете, а сотрудники больницы отказывались помогать родственникам.

"Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное", - рассказала она.

Она подчеркнула, что пакет с телом умершего поместили в гроб, а поднять его, чтобы занести в машину - не смогли.

"Он был сильная тяжелый. Мы просили помощи - никто не реагировал. Мы тот гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт. К нам вышли на помощь только после того как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел человек полностью одет в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба", - добавила женщина.

/ ovid.com.ua

Сообщается, что тело умершего отвезли в его родное село, при этом никто из односельчан не решился помочь, поэтому могилу копали зять, сельский председатель и его заместитель. Погребение прошло без священника.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.