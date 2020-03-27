Достоверны ли экспресс-тесты на коронавирус: вирусологи раскрыли всю правду

Экспресс-тесты на коронавирус могут показать ложный результат / Reuters

Провериться на коронавирус COVID-19 можно двумя способами – при помощи экспресс-тестов, а также ПРЦ-методом, то есть посредством лабораторного исследования. Как оказалось, экспресс-тесты могут давать ложный результат - подобные случаи уже были зафиксированы в Украине.

В частности, у 58-летней пациентки из Житомирской области экспресс-тест показал заражение COVID-19, однако лабораторные исследования этот диагноз не подтвердили. Подобные случаи наблюдали и в Испании. Там заявляли, что экспресс-тесты достоверны лишь на 30%, а не на 80%.

Украинский вирусолог, заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко объяснила, что экспресс-тесты проверяют антитела в крови человека, а они образовываются лишь на 10-й день после начала болезни. Таким образом, во время инкубационного периода или сразу после появления первых симптомов коронавируса экспресс-тест покажет ложный результат.

"Поэтому я не совсем понимаю, какова ценность таких экспресс-тестов", – сказала Мироненко в комментарии изданию Обозреватель.

В то же время чувствительность ПРЦ-метода в 10 раз выше, так как при лабораторном исследовании ищут фрагменты самого коронавируса, его генетическую информацию.

При этом Украина не может отказаться от экспресс-тестов и проверять исключительно лабораторно все подозрения на коронавирус.

"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", – рассказала доцент кафедры вирусологии КНУ им. Шевченко Оксана Молчанец.

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Как сообщал Главред, число инфицированных COVID-19 в Украине возросло до 196 человек. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один человек выздоровел - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Напомним, врачи из Гонконга выяснили, когда инфицированный коронавирусом наиболее опасен для окружающих. По их мнению, самым опасным периодом является первая неделя после появления симптомов.