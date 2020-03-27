Число инфицированных коронавирусом растет: новые данные по Украине

В Украине растет число заразившихся коронавирусом / УНИАН

На утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

В то же время в сообщении уточняется, что за сутки зафиксировано еще 62 новых случая заражения коронавирусом в Украине.

Кроме того, также публикуется статистика распространения коронавирусной болезни COVID-19 по областям Украины:

Винницкая область - 5 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 3 случая;

Донецкая область - 2 случая;

Запорожская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случаи;

Киев - 47 случаев;

Киевская область - 32 случая;

Львовская область - 3 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 4 случая;

Ровенская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область - 2 случая.

/ @moz.ukr

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Напомним, ранее в Черновицкой области официально подтвердили 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19.