Число инфицированных коронавирусом растет: новые данные по Украине

За сутки зафиксировано еще 62 новых случая заражения коронавирусом.
На утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.
В то же время в сообщении уточняется, что за сутки зафиксировано еще 62 новых случая заражения коронавирусом в Украине.
Кроме того, также публикуется статистика распространения коронавирусной болезни COVID-19 по областям Украины:
- Винницкая область - 5 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 3 случая;
- Донецкая область - 2 случая;
- Запорожская область - 8 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случаи;
- Киев - 47 случаев;
- Киевская область - 32 случая;
- Львовская область - 3 случая;
- Луганская область - 1 случай;
- Одесская область - 4 случая;
- Ровенская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
- Херсонская область - 1 случай;
- Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская область - 2 случая.
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Напомним, ранее в Черновицкой области официально подтвердили 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19.