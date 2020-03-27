Коронавирус в Киеве: число зараженных COVID-19 возросло

В столице заражены коронавирусом уже 55 человек / УНИАН

По состоянию на пятницу, 27 марта, число зараженных коронавирусом COVID-19 в Киеве возросло до 55 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, за день заболели четыре женщины и четверо мужчин.

"К сожалению, число зараженных коронавирусом возросло. Уже 55 человек. 8 новых случаев. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и 4 человека в возрасте от 43 до 59 лет", - рассказал Кличко.

Как сообщал Главред, утром 27 марта Минздрав отчитался, что в Киеве зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом. В целом, на утро пятницы в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 27 марта 2020, Украина закроет границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.