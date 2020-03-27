Создадут базу: в Киеве начнут "отслеживать" больных коронавирусом

Виталий Кличко / Facebook Виталий Кличко

Инфицированные коронавирусом и те, кто с ними контактировал, попадут в единый реестр. По словам мэра Киева Виталия Кличко, уже разработан алгоритм, который столичная власть начала внедрять с правоохранителями и медиками.

"Первое что нужно сделать - единую информационную базу больных лиц и кто с ними контактировал. Этих людей нужно немедленно отправлять на изоляцию или лечить. Поэтому городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, киевского лабцентра Минздрава, ГПСУ, главного управления Нацполиции", - сообщил Кличко в ходе брифинга.

Кроме того, он призвал киевлян приобщиться и предоставить информацию об известных случаях заболеваний или о людях, которые контактируют с потенциально больными.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 27 марта, число зараженных коронавирусом COVID-19 в Киеве возросло до 55 человек.