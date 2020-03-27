В Сети рассказали, скольких могла заразить умершая  от коронавируса на Сумщине

Медик дезинфицирует карету скорой помощи от коронавируса / УНИАН

Диагноз китайский коронавирус COVID-2019 в Украине диагностирован у двух сотен человек и на данный момент зафиксировано уже пять летальных случаев.

Экспресс-тест у одной из погибших (76-летней женщины из Конотопа Сумской области) показал, что у женщины подтвержден COVID-2019. Однако, медики сообщают, что окончательную причину смерти они смогут назвать лишь после того, как подтвердят заболевание лабораторным путем.

Как сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews соседи погибшей женщины, контактировали с громадным количеством людей в Конотопе, поскольку она активно работала в качестве гадалки.

"Минимум 50 человек контактировало с 76-летней женщиной, которая позавчера умерла в Конотопе от коронавируса. Об этом сообщил и. о. директора Сумского областного лабораторного центра МОЗ Владимир Збаражский. У всех взяли анализы. Подозреваемые изолированы. Первые 6 тестов лаборатория уже запустила", - говорится в тексте.

Напомним, ранее конотопский мэр Артем Семенихин вечером в среду, 25 марта, заявил о том, что от последствий китайского коронавируса скончалась 76-летняя женщина. Градоначальник утверждал, что она регулярно проживала в селе Казацкое Конотопского района.