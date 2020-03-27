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Смерть от коронавируса: в Украине еще одна жертва COVID-19

27 марта 2020, 13:18

Большинство инфицированных на Ровенщине могли иметь немало контактов.

Коронавирус
Большинство инфицированных имели немало контактов / Reuters

В Ровенской области у скончавшейся женщины лабораторно был подтвержден коронавирус.

По словам главы Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля, COVID-19 у покойной был установлен в результате ПЦР-метода.

"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериалов двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам. Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской центральной районной больницы, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", – сообщил он.

Все девять инфицированных COVID-19 оказались жителями села Тынное Сарненского района.

Читайте такжеВозвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границеПо данным руководителя Ровенского областного центра Минздрава Украины Романа Сафонова, большинство инфицированных могли иметь немало контактов.

"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы у эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА, на выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. Покидать село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Напомним, в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека выздоровели. При єтом за минувшие сутки заболели еще 62 человека.

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