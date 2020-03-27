"Коронавирус - ничто": Кабмин Шмыгаля заказал за деньги улучшение имиджа

Кабмин Дениса Шмыгаля заказал улучшение имиджа / УНИАН

Кабмин Украины во главе с Денисом Шмыгалем по результатам тендера 23 марта 2020 года заказал у киевской фирмы Нокс Тудей информационные и экспертно-аналитические услуги о деятельности правительства - на общую сумму 691,3 тысячи гривен.

Такая информация опубликована в системе ProZorro. По условиям договора, заказчик будет получать каждоневный, каждонедельный и каждомесячный анализ по освещению ключевых информационных сообщений каждого из министров, а также данным по каждому чиновнику в общенациональных СМИ.

Кроме того, в заказанный пакет услуг входит оперативный мониторинг упоминаний о членах Кабмина Украины в СМИ в режиме он-лайн. А о появлении негативных сообщений о правительственных чиновниках нужно сообщать заказчику не позднее пятнадцати минут после публикации в СМИ.

Напомним, ранее большой ажиотаж в украинском обществе вызвали антикризисные предложения премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу уменьшения расходов госбюджета на 2020-й. Секвестр коснется целого ряда министерств,ведомств и госпрограмм. Благодаря такой мере Кабмин намерен создать "коронавирусный" Стабилизационный фонд с капиталом 124 млрд гривен.