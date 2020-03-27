Главный полицейский Киева заразился коронавирусом: подробности

Андрей Крищенко подхватил коронавирус/ УНИАН

Китайский коронавирус подхватил главный полицейский Киева. Так, Андрей Крищенко получил положительный тест на Covid-19.

При этом коронавирус обнаружили у трех полицейских и одного курсанта.

"Сегодня положительный диагноз на коронавирус подвердился в трех полицейских и одного курсанта. В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрея Крищенко", - сообщил заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в Facebook

При этом он указал, что ни Крищенко, ни члены его семьи в течение последнего месяца за границу не выезжали. По словам Геращенко, состояние главного полицейского Киева удовлетворительное и он работает дистанционно.

Также правоохранители установили всех, кто с ним контактировал и предупредили об инфекции. Кроме того, помещение столичного главка продезинфицировали

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 27 марта, число зараженных коронавирусом COVID-19 в Киеве возросло до 55 человек.