Удар коронавируса: в двух областях рассказали о новых заражениях

В Радомышле обнаружили коронавирус у шести прихожан церкви / УНИАН

В Винницкой области коронавирусная инфекция Covid-19 лабораторно подтверждена у девяти местных жителей.

По словам главы областной госадминистрации Владислава Скальского, заражение выявлено у семи жителей областного центра, одного жителя Винницкого района и одного жителя Ладыжина, при этом среди зараженных – один ребенок.

Образцы материалов еще от шести больных исследуются. Всего же в лабораторном центре было проведено 143 ПЦР-обследования.

По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, в числе семи заболевших винничан – 32-летний мужчина, вернувшийся из путешествия по нескольким странам Европы, 42-летняя женщина, контактировавшая со знакомыми, приехавшими из Польши, ее 5-летний племянник, а также четверо женщин 30-60 лет, с которыми она контактировала по месту работы.

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"Это действительно сотрудники Второго роддома… Хочу сообщить, что на сегодняшний день состояние этой первой больной приближается к удовлетворительному, температура у нее сегодня нормальная. Также в Первом инфекционном отделении находятся четыре пациентки – это близкие члены семьи больной, самочувствие их удовлетворительное… симптомы ОРЗ отсутствуют, но еще продолжается исследование на наличие коронавируса", - рассказал он.

По словам Моргунова, состояние здоровья заболевшего 5-летнего мальчика и его отца также нормальное.

Обратим внимание, что утром в пятницу было обнародовано сообщение о пяти заболевших в Винницкой области, такая же информация содержится в данных Центра общественного здоровья Минздрава.

В то же время в Житомирской области в городе Радомышль, где ранее умерла женщина, зараженная коронавирусом, экспресс-тест обнаружил коронавирус у шести прихожан местной церкви.

"Вчера, 26 марта, было проведено тестирование контактных лиц, родственников и медицинского персонала на COVID-19, которые были в контакте с больной. В общем, это составляет 41 человек. По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на COVID-19 положительный", - рассказали в Радомышльской общине.

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Отмечается, что 27 марта их анализы были переданы в Житомирский областной лабораторный центр, который должен подтвердить или опровергнуть результаты тестов. Сейчас за всеми шестью лицами продолжается наблюдение врачей, а они находятся в самоизоляции.

Напомним, на утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

В то же время в сообщении уточняется, что за сутки зафиксировано еще 62 новых случая заражения коронавирусом в Украине.