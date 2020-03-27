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Запорожье решили исцелить от коронавируса молитвой с вертолета

27 марта 2020, 17:35

Священники попытались помочь медикам с высоты птичьего полета.

  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061
  • Молитва от коронавируса с вертолета Фото: 061

В Запорожье священники УПЦ МП поднялись над городом на вертолете, облетели его по периметру, и читали молитву за исцеление от коронавируса.

Как сообщает сайт 061, инициатива принадлежала митрополиту запорожскому и мелитопольскому Луке.

По словам священнослужителя, во время обряда решили обойтись без святой воды, а ограничиться только молитвой. В воздух на вертолете над городом подняли чудотворную икону Самарскую и икону Святителя Николая.

Митрополит Лука с единомышленниками поднялись в воздух на вертолете Мотор Сич и читали исцеляющие от коронавируса молитвы. Пилот признался, что был удивлен, поскольку подобный полет на многие годы своей практики осуществляет впервые.

Как ранее сообщалось, молитва для чтения во время эпидемии коронавируса появилась на YouTube-канале Киево-Печерской лавры.

Напомним, в Бердянске в разгар эпидемии коронавируса и жесткого карантина по свей территории Украины местные священники решили провести массовое мероприятие и полить улицы города святой водой.

Ранее митрополит Павел рассказал, как спастись от коронавируса. Протестовать против коронавируса бесполезно, уверен священнослужитель – но встретить ситуацию достойно вполне по силам.

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