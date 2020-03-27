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Комаровский рассказал, безопасно ли бриться при коронавирусе

27 марта 2020, 18:45

Евгений Комаровский ответил на вопрос, который волнует миллионы украинских мужчин, оказавшихся на карантине из-за коронавируса.

Бритье
Комаровский рассказал, безопасно ли бриться при коронавирусе / From-ua

Известный украинский медик и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал вероятность того, что китайский коронавирус проникнет в кровь через мелкие порезы на лице после бритья

С таким заявлением он выступил в очередном выпуске блога на своем YouTube-канале.

По мнению Комаровского, вероятность того, что вирус может проникнуть в организм мужчины после бриться - небольшая.

"На эту тему сейчас активная дискуссия. Есть предположения и мы об этом говорили, что мужики чаще болеют, потому что у них микропорезы и касаясь лица, они могут занести вирус непосредственно в кровь. Есть даже стандартная рекомендация бриться перед сном, чтобы за ночь эти порезы затянулись. Бриться можно и нужно, но только аккуратно, качественными бритвами и так далее", - ответил медик

Напомним, ранее Евгений Комаровский посоветовал украинцам, где укрыться от коронавируса, а также пояснил, какое мыло лучше всего убивает Covid-19.

Евгений Комаровский бритье китайский коронавирус мужчины
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