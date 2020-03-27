Пандемия коронавируса: ждет ли Украину судьба Италии

Биолог оценил ситуацию с распространением коронавируса в Украине / Reuters

Во время жуткой пандемии коронавируса, который начал распространятся по миру из Китая в декабре прошлого года, Украину от судьбы Италии может спасти слаженная работа разных органов и даже погода.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" рассказал биолог-генетик Александр Коляда. По его мнению, на Китай эпидемия обрушилась в холодное время года, что способствовало распространению вируса. У нас же ситуация может получиться обратной.

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"Тут есть два варианта: или да или нет. Всё будет зависеть от реагирования, от Центра общественного здоровья, от МОЗ, от слаженной работы всех систем, а также от биологии вируса. На Китай припало время достаточно холодное, в теплый период времени распространение вируса происходит медленнее, поэтому мы можем надеяться даже на погоду", - рассказал он.

Ранее Доктор Комаровский уже пояснил, что жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен при коронавирусе нужно принимать не по графику, а лишь симптоматически – когда зашкаливает температура.

Напомним, на утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.