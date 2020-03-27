18 зараженных медиков: в области вспышка коронавируса из-за ошибки Минздрава

Медики массово заразились коронавирусом в Тернопольской области / Фото: REUTERS

В Монастырисском районе Тернопольсокй области произошла вспышка заболевания коронавирусом Covid-19, поскольку в больницах медики изначально использовали неправильный алгоритм приема больных, который был учрежден Министерством здравоохранения Украины.

"У нас в районе отслеживается две вспышки, откуда это началось. Отслеживаются все контактные. Сейчас на этот час цифры уже другие (ранее было 22, — ред.), мы имеем 35 инфицированных, и медиков из них — 18. Из 176 обследованных — 153 медика. Это говорит о том, какая это серьезная проблема. Был введен неправильный алгоритм. Потому что мы сначала исключали, если есть Грипп группы А или Б, то значит исключен коронавирус. И, к сожалению, так произошло, работника нашей больницы, у медсестры, как раз и был Грипп А и коронавирус", - цитирует ТСН главу Монастыриского райсовета Владимира Данилюка.

По словам чиновника, в связи с ошибкой в диагностировании больную должным образом не изолировали и ее массово посещали коллеги.

"Когда на то время мы исключили коронавирус, все безопасно ее проведывали коллеги по работе. И поэтому сегодня такая очень печальная картина. Сегодня получается брать ситуацию под контроль. Все выявленные больные на самоизоляции", — добавил он.

Отмечается, что медики в Тернопольской области придерживались алгоритма, который разрабатывает Министерство здравоохранения, рассылает по больницам и его строго исполняют. Изначально было распоряжение проверять на Covid-19 лишь тех, кто приехал из-за границы. Это стало причиной заражения большого количества людей.