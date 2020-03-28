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"Минздрав будет гореть в аду": депутат ужаснулся, как его друзей "лечили" от коронавируса

28 марта 2020, 08:32

Депутат рассказал устрашающую историю о том, как обращаются с больными в Ивано-Франковской области.

Гео Лерос
Гео Лерос рассказал, как лечат коронавирус в Ивано-Франковской области / УНИАН

Смертоносный китайский вирус Ковид-19 не только забирает жизни людей, но и демонстрирует реальное состояние медицинской отрасли и указывает на ее болевые точки. Народный избранник от Слуги народа Гео Лерос поделился дикой историей о том, как в Ивано-Франковской области врачи относятся к людям с симптомами коронавируса.

"2 дня назад мой близкий друг обратился ко мне за помощью, мама его жены лежит в больнице Коломыи, и никто не делает ей тест на коронавирус, я поспособствовал, как мог, что-то зашевелилось, но оказалось, что нет. А сейчас я получил это смс", — начал свой рассказ депутат на своей странице в Фейсбуке.

По словам депутата, врачи откровенно врут.

"Привет. Хочу просто рассказать тебе ситуацию, чтобы ты знал. Все врачи, которые с нами контактировали из больницы в Коломые, где лежит мама Оксаны и Владимир Чемный (который набирал Оксану), все сказали, что взяли у мамы мазок на вирус и передали в другой город, уверили, что все хорошо. Сегодня ее лечащий врач сказал Оксане, что мама симулирует свое состояние, наверное, она просто хочет внимания дочери.

Только что оказалось, что никто никаких мазков не брал, это подтвердил этот же лечащий врач мамы. А все после того, как час назад в машине скорой помощи умер отец Оксаны, не смогли довезти до Ивано-Франковска", — процитировал депутат слова близкого друга.

По словам Лероса, заразиться тесть и теща его друга могли от своих знакомых, которые сейчас лежат в больнице в Ивано-Франковске всей семьей из четырех человек.

"Когда два дня назад звонили семейному врачу папы, та тоже сказала, что болеет, ложить в больницу его не надо, температура 38 не страшная, что все хорошо, и приписала ему таблетки, а в больнице Коломыи, когда мы просили, его тоже принять, отказались даже от осмотра", — пишет Лерос о том, что рассказал ему друг.

Самого депутата эта история разозлила не на шутку.

"Минздрав и те, кто сейчас наживаются на эпидемии будут гореть в АДУ синим пламенем, мрази!" — прокомментировал случившееся сам депутат.

Отметим, в комментариях под сообщеним депутата много возмущений по этому поводу.

"Ребята, даже в Киеве медицина ниже плинтуса. Даже когда деньги есть. О чем вы говорите, за таким пи*децом не надо ехать далеко. Он буквально за углом. Такое ощущение что все всегда в каких-то розовых очках, что все верят что все у нас "нормально".Этот случай ничем не примечательный, кроме личного знакомства, прости. Мне 36 лет из них я болею 36 лет. Так было всегда", - высказался Юрий Ткаченко.

"Это только начало, а у меня уже чувство безысходности", - пишет Власта Лазур.

"Мы не созданы для демократии, тут хорошо зайдет режим стремительной пи*дюлины. Увы только так", - добавил кто-то под ником Рус Белкин.

Читайте также"Не лечить козла, пускай сдыхает": еще в одном регионе Украины паника из-за коронавирусаНапомним, ранее народный депутат Сергей Шахов сообщил, что в Александровской больнице медсестры работают по несколько смен и "реально падают".

"Медсестры реально падают, загруженные, работают по несколько смен, так как людей все привозят и привозят. Вся больница до пятого этажа заполнена людьми. Медсестры и ставят катетеры, и берут кровь на анализы и мазок из носа. Кардиограмму тоже делают медсестры", – поделился нардеп.

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