Коронавирус в Украине найден в еще одном крупном городе

Коронавирус нашли в Кременчуге / УНИАН

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе экспресс-тест впервые диагностировал убийственный китайский коронавирус COVID-19, из-за которого объявлена пандемия.

"Зараза" обнаружена у 75-летней женщины с предварительным диагнозом пневмония, заболевшая в последнее время не выезжала за границу, написал Малецкий в Facebook.

Градоначальник добавил, что женщину госпитализировали у состоянии средней тяжести в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская", устанавливается круг лиц, с которыми заболевшая контактировала.

"Там ей сделали еще два экспресс-теста разных производителей. Один из них оказался положительным. То есть из трех тестов два показали положительный результат... образцы направлены в вирусологическую лабораторию Киева, которая установит окончательный диагноз этой пациентке", – отметил чиновник.

В Центре общественного здоровья Украины поделились, что по состоянию на пятницу, 27 марта, в Полтавской области нет пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что коронавирус в Украине по состоянию на вечер 27 марта подхватили 310 человек. За сутки в нашей стране диагностировали 92 новых случая заболевания.