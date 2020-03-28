Новая атака коронавируса: в Киеве подскочило число зараженных

В Киеве за сутки диагностировали 19 случаев коронавируса / ТСН

В Киеве лабораторно подтвержденный диагноз заболевания коронавирусом Covid-19 уже у 74 человек.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в субботу утром, 28 марта, были получены от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Как подчеркнул он в Facebook, заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И девять женщин - от 17-ти до 62-х лет.

При этом девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9.

В то же время двое заболевших киевлян находятся на самоизоляции и проходят курс лечения под контролем врачей.

Обратим внимание, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине на утро, 28 марта, зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).

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За сутки было зафиксировано 93 новых случая, отмечается в сообщении.

Напомним, в мире уже 598 тысяч 070 людей инфицировались коронавирусом COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса. Скончались 27 тысяч 761 человек, 131 тысяча 772 выздоровели.