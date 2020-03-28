"Некому буде спасать": украинцы нагло скрывают от врачей симптомы коронавируса

Украицы скрывают симптомы коронавируса / УНИАН

В разгар пандемии коронавируса некоторые украинцы продемонстрировали свое наплевательское отношение к медикам. Дело в том, что граждане скрывают симптомы опасной уханьской заразы от медиков.

В частности, за последнюю неделю Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черновицкой области зафиксировал два случая, когда при вызове бригады скорой помощи пациенты скрыли возможное заражение коронавирусом или контакт с потенциальным зараженным, сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

По его словам, в связи с этим уже вторую бригаду ЭМП пришлось отправить на вынужденную обсервацию.

Еленев уточнил, что в среднем они выезжают на около 300 вызовов в сутки. При этом обеспечить всех сотрудников на все вызовы противоэпидемическими костюмами невозможно, так как для этого нужно не менее 600 комплектов в сутки.

"В период эпидемии, когда каждый медицинский работник на счету, это недопустимо! Обращаюсь к центральной власти, и прошу вас, уважаемые чиновники содействовать в том, что приравнивать сокрытие информации о возможном заражении COVID-19, или контакт с таким лицом, при вызове бригады экстренной медицинской помощи, к умышленному заражению коронавирусом! Мы не имеем права рисковать нашими медиками, иначе нас некому будет спасать! Спасибо за понимание!", - заявил Еленев на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, сообщение Еленева активно обсуждают в Сети.

"На станції швидкої допомоги працюють дуже досвідчені диспетчери, вони випитують кожну скаргу у людини,яка телефонує, тому, коли трапляються такі випадки збоку пацієнтів, вони є зумисними. А за це треба відкривати кримінальні провадження або хоча б штрафувати", - пишет Люда Комарницкая.

"На жаль так воно і є, приховують, на митниці подають фальшиву інформацію з приводу фактичого місця проживання та номера мобільних телефонів", - добавила Юлиана Гидора.

"Люди мають відповідати за те що вони роблять. Кожен знає де він був, з ким він був і має казати правду, викликаючи лікарів. А якщо дуже "розумні" то хай відповідають. Лікарі в цей час працюють за межою можливого, а тут ще подібні сюрпризи. Бережіть лікарів вони зараз на вагу золота", - высказалась Ольга Гагаринова.

Читайте такжеЭксперт рассказал о единственной защите от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, в Виннице врач-уролог областного онкологического диспансера заболел коронавирусом Ковид-19.

Вечером в пятницу, 27 марта, по этой причине здание закрыли на вход и выход, а всех присутствующих проверяли инфекционисты. Территорию онкодиспансера охраняли правоохранители.

Добавим, что медик, который заболел, не был за рубежом в последнее время. Его коллегам еще нужно выяснить, где именно произошло заражение и сколько людей в "зоне риска".