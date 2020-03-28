"Подтвержден коронавирус": еще один нардеп слег с COVID-19

Анна Скороход / УНИАН

Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен среди народных депутатов Украины.

Новой "жертвой" COVID-19 стала внефракционная народная избранница Анна Скороход.

О новом случае коронавируса среди членов парламента рассказал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал Гончаренко.

Напомним, нардеп Сергей Шахов рассказал о том, что заболел китайским вирусом, после того, как ездил во Францию и Швейцарию.

Кроме того, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко, депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Александр Лукашев