"Подтвержден коронавирус": еще один нардеп слег с COVID-19

О новом случае коронавируса среди членов парламента рассказал Алексей Гончаренко.
Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен среди народных депутатов Украины.
Новой "жертвой" COVID-19 стала внефракционная народная избранница Анна Скороход.
О новом случае коронавируса среди членов парламента рассказал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал Гончаренко.
Напомним, нардеп Сергей Шахов рассказал о том, что заболел китайским вирусом, после того, как ездил во Францию и Швейцарию.
Кроме того, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.
Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко, депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Александр Лукашев