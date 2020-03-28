Заболевшая коронавирусом нардеп Скороход рассказала о пугающем симптоме

Анна Скороход / Фейсбук А.Скороход

Внефракционный народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что заболела коронавирусом.

При этом в своем Телеграм-канале она обратилась к тем, кто с ней общался в последнее время, уйти на самоизоляцию.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов", - написала Скороход.

Нардеп добавила, что в планирует рассказать историю о том как она пыталась сдать тест на коронавирус.

Напомним, нардеп Сергей Шахов рассказал о том, что заболел китайским вирусом, после того, как ездил во Францию и Швейцарию.

Кроме того, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко, депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Александр Лукашев.