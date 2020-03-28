В Запорожской области выписали первого выздоровевшего от коронавируса

В Запорожской области выздоровел первый пациент / Reuters

Первый случай выздоровления от COVID-19 зафиксирован в Запорожской области. Из больницы выписали женщину, которая посещала Египет

"По состоянию на 11:00 выписана домой из областной инфекционной больницы женщина, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок в Facebook.

При этом он указал, что женщине сначала провели два ПЦР-теста на коронавирус и они дали отрицательный результат, после чего женщину выписали.

Всего в области коронавирус лабораторно подтвержден у 10 человек, из них шесть — жители Запорожья, один случай — в Бердянске, один — в Мелитопольском районе и два — в Мелитополе.

Таким образом, в Украине от COVID-19 выздоровели уже шесть человек. По официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 156 человек, скончались пятеро инфицированных.

Как ранее сообщал Главред, по информации мэра столицы Виталия Кличко, количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.