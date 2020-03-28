"Пытался разрулить": Аваков назвал место, где Крищенко мог подхватить коронавирус

Арсен Аваков / УНИАН

Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом Covid-19 на киевском вокзале. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, главный столичный полицейский находился возле поезда Четыре столицы, который прибыл из Латвии

"Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "Четыре столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался разрулить ситуацию", - рассказал глава МВД в интервью изданию Бабель.

При этом он указал, что в последний месяц общался с Крищенко только по телефону.

"Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый замминистра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте. Мы заранее это предусмотрели, чтобы исключить совместное заражение коронавирусом", - подытожил Аваков.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заразился китайским коронавирусом и сейчас находится в больнице.