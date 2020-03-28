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"Юрочка, тупая ты овца": мэр Днепра рассказал о заболевшем коронавирусом местном чиновнике

28 марта 2020, 19:13

Градоначальник утверждает, что знаменитый пациент специально сбежал из города.

Юрий Алексейченко
Юрий Алексейченко заболел коронавирусом / Фото: dniprorada.gov.ua

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что руководитель Индустриального районного исполкома Юрий Алексейченко заболел коронавирусом, однако болезнь пытается скрыть и тайно отправился на лечение в Киев в Александровскую больницу для VIP-персон.

"Юрочка, тупая ты овца, не стыдно заразиться. Это не сифилис, полученный от проститутки. Это просто вирус. Я тебя, урода, прославлю на всю страну. Им заболели уже десятки тысяч ответственных людей: от премьер-министра Великобритании до начальника полиции Киева. Не стыдно заболеть. Стыдно сбежать из города и прикинуться ветошью", - написал Филатов в Facebook.

По словам Филатова, болезнь Алексейченко помогли скрыть народные депутаты, которые и подготовили ему элитную палату в столичной больнице. Он добавил, что о лечении и конфиденциальности для чиновника особенно позаботился народный депутат от Слуги народа от Днепра Владислав Бородин.

"А еще более стыдно подговорить своих покровителей из числа "зеленых депутатов", чтобы тебя покрывали и готовили ВИП-больницы. Народный депутат Владик Бородин, не ссы, лежать будем на соседних койках", - написал иронично мэр города.

Telegram-канал Темный рыцарь Днепр пишет, что Алексейченко заразился коронавирусом в Берлине, поскольку заболел вскоре после возвращения из Германии. У него проявились очевидные симптомы и диагностировали пневмонию. В больнице Днепра тест на коронавирус показал отрицательный результат. Однако Алексейченко очень испугался, поэтому нардеп Бородин поспособствовал, чтобы его приятеля оформили в Александровскую больницу. В Киеве провели повторный тест, который показал наявность коронавируса у чиновника, поэтому лечится он теперь в VIP-палате в столице.

Как ранее сообщалось, Зеленский раскритиковал VIP-палаты для чиновников из-за которых недавно вспыхнул громкий скандал.

Ранее Главред сообщал о том что, в больницах Киева будут созданы элитные условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов, в частности высокопоставленных политиков и чиновников.

Также на информацию о VIP-палатах прокомментировал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет министров не выдавал таких указаний.

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