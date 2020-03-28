Один из заразившихся коронавирусом нардепов вылечился - СМИ

Александр Лукашев / @ukr.alexandr.lukashev

Одного из народных депутатов, которых госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус, якобы уже выписали из больницы. По данным СМИ, этим счастливчиком оказался представитель Оппозиционной платформы – За життя Александр Лукашев.

"Он проходил лечение от коронавирусной инфекции в больнице вместе с другими коллегами по парламенту - Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным", - сообщает издание LB.ua.

Напомним, что Лукашев обратился к врачам на прошлой неделе, но отрицал, что заразился коронавирусом. В свою очередь, его коллега Сергей Шахов подтвердил наличие covid-19 у нардепа ОПЗЖ.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат группы Доверие Сергей Шахов находится в больнице с коллегой Александром Лукашевым. Народные избранники показали, чем же их кормят.