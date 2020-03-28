В Виннице ограничили въезд в город из-за эпидемии коронавируса

Карантин ужесточили в Виннице / Наш день

С 20:00 28 марта из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса ограничены въезды в Винницу.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, в город можно будет попасть с киевского, немировского и хмельницкого направлений.

В ведомстве отмечают, что на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии.

Всех водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, делают скрининг температуры водителям и пассажирам, дезинфекцию транспортных средств.

Напомним, в рамках карантина, связанного с угрозой коронавируса, в Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости.

Как ранее сообщалось, сосудистый хирург Сумской областной клинической больницы Дмитрий Сичненко резко раскритиковал украинцев, которые, несмотря на карантин и рекомендации, не придерживаются норм во время пандемии коронавируса.