В Виннице ограничили въезд в город из-за эпидемии коронавируса

В городе учрежден строгий карантин.
С 20:00 28 марта из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса ограничены въезды в Винницу.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, в город можно будет попасть с киевского, немировского и хмельницкого направлений.
В ведомстве отмечают, что на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ДСНС и Нацгвардии.
Всех водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, делают скрининг температуры водителям и пассажирам, дезинфекцию транспортных средств.
Напомним, в рамках карантина, связанного с угрозой коронавируса, в Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости.
Как ранее сообщалось, сосудистый хирург Сумской областной клинической больницы Дмитрий Сичненко резко раскритиковал украинцев, которые, несмотря на карантин и рекомендации, не придерживаются норм во время пандемии коронавируса.