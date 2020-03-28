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Плюс 46 заболевших: в Украине растет количество инфицированных коронавирусом

28 марта 2020, 22:54

Сообщается о том, что пять человек уже выздоровели.

коронавирус
В Украине растет количество больных коронавирусом / Reuters

По состоянию на вечер 28 марта в Украине официально лабораторно подтверждено 356 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сводке Министерства здравоохранения по итогам дня.

Как известно, в Украине по состоянию на 23:00 27 марта лабораторно подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Напомним, на утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из всех лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

Как ранее писал Главред, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.

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