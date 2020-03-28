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Эпидемия коронавируса: в Киеве закрыли стоматологии

28 марта 2020, 23:58

Принимать пациентов будут только в исключительных случаях.

Стоматология, зубы, зубник
Полечить зубы в Киеве можно будет только при острой боли / Фото: Стоматология

В связи с эпидемией коронавируса в Киеве временно ограничили предоставление ряда стоматологических услуг, обращаться можно лишь в случае необходимости получения неотложной помощи.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев", - цитирует пресс-служба КГГА советника Киевского городского головы, секретаря Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.

Читайте такжеВ Венгрии придумали оригинальный способ профилактики коронавирусаПо словам чиновника, мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов. Существует высокая вероятность того, что предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, чревато заражением. Также человек может переносить заболевание в легкой форме, но стать переносчиком инфекции. В данном случае, это может быть, как пациент стоматологии, так и врач.

Человеку со стоматологическими проблемами может понадобиться неотложная помощь. Решение о ее предоставлении будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Напомним, в связи с ужесточением карантина, в Киеве приняли нововведения, которые должны обезопасить как посетителей супермаркетов и магазинов, так и самих сотрудников.

Ранее украинцев возмутило, как "навариваются на народе" во время карантина.

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