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Коронавирус в Украине: число зараженных уханьской заразой снова возросло

29 марта 2020, 10:31

По состоянию на 10 утра воскресенья, 29 марта, подтверждены 418 случаев COVID-19.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / Reuters

Центр общественного здоровья уточнил, сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта.  По состоянию на 10 утра воскресенья подтверждено 418 случаев COVID-19.

Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. В общем, 5 человек уже выздоровели.

В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта

  • Винницкая обл. - 22 случая;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 6 случаев;
  • Донецкая обл. - 2 случая;
  • Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 случай (3 летальных);
  • Киев - 82 случая;
  • Киевская обл. - 45 случаев;
  • Кировоградская обл. – 4 случая;
  • Львовская обл. - 5 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 8 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)
  • Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 1 случай;
  • Черкасская обл. - 46 случаев;
  • Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 1 случай.

Отмечается также, что случаи заражения на Днепропетровщине и Николаевщине сняли с учета и зарегистрировали в Киеве.

Коронавирус в Украине 29 марта 2020 / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822. Смогли выздороветь 139 451 человек.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус обнаружили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек. Всего в США Ковид-19 "убил" 2185 человек.

В Италии по состоянию на утро 29 марта заболели коронавирусом 92 472 человека. В то же время умерли там 10 023 человека. Победили болезнь 12 384 человека.

Как сообщал Главред, ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

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