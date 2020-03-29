Коронавирус в Украине: число зараженных уханьской заразой снова возросло

По состоянию на 10 утра воскресенья, 29 марта, подтверждены 418 случаев COVID-19.
Центр общественного здоровья уточнил, сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта. По состоянию на 10 утра воскресенья подтверждено 418 случаев COVID-19.
Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. В общем, 5 человек уже выздоровели.
В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта
- Винницкая обл. - 22 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 6 случаев;
- Донецкая обл. - 2 случая;
- Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 случай (3 летальных);
- Киев - 82 случая;
- Киевская обл. - 45 случаев;
- Кировоградская обл. – 4 случая;
- Львовская обл. - 5 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 8 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)
- Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)
- Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 1 случай;
- Черкасская обл. - 46 случаев;
- Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 1 случай.
Отмечается также, что случаи заражения на Днепропетровщине и Николаевщине сняли с учета и зарегистрировали в Киеве.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822. Смогли выздороветь 139 451 человек.
Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус обнаружили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек. Всего в США Ковид-19 "убил" 2185 человек.
В Италии по состоянию на утро 29 марта заболели коронавирусом 92 472 человека. В то же время умерли там 10 023 человека. Победили болезнь 12 384 человека.
Как сообщал Главред, ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.