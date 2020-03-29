Коронавирус в Украине: число зараженных уханьской заразой снова возросло

Коронавирус продолжает атаковать Украину / Reuters

Центр общественного здоровья уточнил, сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта. По состоянию на 10 утра воскресенья подтверждено 418 случаев COVID-19.

Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. В общем, 5 человек уже выздоровели.

В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта

Винницкая обл. - 22 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 6 случаев;

Донецкая обл. - 2 случая;

Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай (3 летальных);

Киев - 82 случая;

Киевская обл. - 45 случаев;

Кировоградская обл. – 4 случая;

Львовская обл. - 5 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 1 случай.

Отмечается также, что случаи заражения на Днепропетровщине и Николаевщине сняли с учета и зарегистрировали в Киеве.

Коронавирус в Украине 29 марта 2020 / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822. Смогли выздороветь 139 451 человек.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус обнаружили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек. Всего в США Ковид-19 "убил" 2185 человек.

В Италии по состоянию на утро 29 марта заболели коронавирусом 92 472 человека. В то же время умерли там 10 023 человека. Победили болезнь 12 384 человека.

Как сообщал Главред, ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.