"Первый случай коронавируса": в "ЛНР" рассказали, у кого нашли "заразу"

В "ЛНР" рассказали о первом случае коронавируса / joinfo.ua

Так называемая "министр здравоохранения" самопровозглашенной "ЛНР" Наталия Пащенко сообщила, что у жителя Славяносербского района Луганской области после прибытия в псевдореспублику тест диагностировал наличие смертоносного китайского вируса, из-за которого объявлена пандемия.

В "республике" тест впервые диагностировал коронавирус, но диагноз еще должен быть подтвержден другим способом, приводит слова "чиновницы" просепаратистский ресурс lug-info.com.

По ее словам, инфицированного обследовали и начали лечить, состояние пациента удовлетворительное, температура нормальная.

"…пациент этот прибыл…, пациент не находился на территории "ЛНР", поэтому тот факт, что он находился на самоизоляции, он очень положительно скажется, надеюсь, на эпидемической ситуации… вирус не представляет сегодня опасности для его жизни…", – заявила псевдоминистр.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 29 мартаРанее сообщалось, что из-за китайского коронавируса главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник с 00:00 23 марта запретил пропускать людей в "республику" с подконтрольной Киеву части Донбасса.