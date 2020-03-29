Как можно заразиться коронавирусом: в ВОЗ сделали важные уточнения

В ВОЗ пояснили, как передается коронавирус / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил новые важные уточнения Всемирной организации здравоохранения относительно того, как передается коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, которое подхватили более 665 тысяч человек в мире.

По его словам, китайский вирус передается посредством капель через воздух и контактным способом. При этом аэрогенным путем (когда возбудители локализуются в слизистой оболочке дыхательных путей инфицированного организма и переносятся в макроорганизм через воздух) заражение не происходит.

Ляшко уточнил, что при воздушно-капельном механизме передачи инфекции речь идет именно о каплях - большие капли оседают на поверхностях и именно через них человеку может передаваться вирус.

"Аэрогенным путем заразиться нельзя. Поэтому действуют стандартные меры профилактики. Наиболее опасен человек, у которого есть признаки респираторного заболевания. Он должен надевать маску при контакте с людьми", – объяснил главный санитарный врач Украины.

Читайте такжеОткуда взялся коронавирус: ученые сделали новое открытиеЛяшко также сообщил, что ВОЗ опровергла передачу коронавируса фекально-оральным путем.

Напомним, ранее ученые заявляли, что вирус COVID-19 остается в фекалиях больных, поэтому может переноситься потоками воздуха на большие расстояния. Таким образом, люди якобы могут заразиться китайским коронавирусом, даже не контактируя с зараженными пациентами.

Как сообщал Главред, по состоянию на 10 утра воскресенья, 29 марта, подтверждено 418 случаев COVID-19. Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. В общем, 5 человек уже выздоровели.