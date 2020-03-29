Коронавирус в Киеве: число зараженных COVID-19 увеличилось

Число зараженных COVID-19 в Киеве возросло до 82 человек / УНИАН

В столице Украины возросло число инфицированных коронавирусом COVID-19. По состоянию на воскресенье, 29 марта, в Киеве подтвержденный диагноз заболевания имеют уже 82 человека. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Сколько больных коронавирусом в Киеве 29 марта

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко в Telegram.

По его словам, заразились:

11-летняя девочка;

четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет;

трое мужчин от 33 до 40 лет.

Среди заразившихся оказался врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за границы.

"Шестеро киевлян, которые заболели, находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4" - сообщил мэр.

Есть и хорошие новости: двое киевлян, которые заболели COVID-19, вылечились - их выписали из Александровской больницы.

Как сообщал Главред, по состоянию на 10 утра воскресенья, 29 марта, в Украине подтверждено 418 случаев COVID-19. Зафиксированы 9 летальных случаев от коронавируса.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил новые важные уточнения Всемирной организации здравоохранения относительно того, как передается коронавирус SARS-CoV-2. По его словам, китайский вирус передается посредством капель через воздух и контактным способом. При этом аэрогенным путем заражение не происходит.