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Неделю боролся за жизнь: коронавирус убил бывшего украинского VIP-чиновника

29 марта 2020, 13:20

У Олега Мищенко была сложная форма сахарного диабета и COVID-19.

Олег Мищенко
Олег Мищенко / Фейсбук Л.Парцхаладзе

В воскресенье, 29 марта, скончался бывший заместитель главы Киевской областной государственной администрации, член Совета директоров Конфедерации строителей Украины Олег Мищенко.

Он страдал сложной формой сахарного диабета, а недавно заразился вирусом COVID-19, рассказал бывший замминистра регионального развития и экс-первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - добавил Парцхаладзе в Facebook.

Напомним, ранее внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила о том, что заболела коронавирусом.

Как известно, нардеп Сергей Шахов рассказал о том, что заболел китайским вирусом, после того, как ездил во Францию и Швейцарию. 

Кроме того, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко.

Олег Мищенко Лев Парцхаладзе коронавирус Киевская область Covid-19
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