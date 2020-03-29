"Боль до слез": Скороход рассказала о мучительной борьбе с коронавирусом

Анна Скороход / УНИАН

Внефракционный народный депутат Анна Скороход рассказала о том, что после того, как она заразилась коронавирусом, она почувствовала сильную ломоту в теле, особенно к вечеру.

Кроме того, она также страдает сильной головной болью "до слез", рассказала она в своем Телеграм-канале.

Среди основных симптомов Скороход также выделила потерю обоняния, сухость и першение в горле.

"У меня постоянно была 37,5, до 38,5 поднималась только пару раз вечером", – рассказала она.

Нардеп добавила, что экспресс-тесты показывают более точный результат на 5-10 день симптомов, сначала у нее был отрицательный.

Как ранее сообщал Главред, внефракционный народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что заболела коронавирусом. По ее словам, главным симптомом инфекции стала пропажа обоняния.