Коронавирус в Украине: кому из инфицированных COVID-19 не "светит" госпитализация

Госпитализировать в больницу будут больных средней и тяжелой степени / Reuters

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее уточнил способы передачи коронавируса, рассказал, что Министерство здравоохранения внедряет в стране стандарт "клинической сортировки". В связи с этим не всех инфицированных китайским коронавирусом будут госпитализировать.

В частности, на больничные койки не станут отправлять людей, которые переносят COVID-19 в легкой форме. Такие пациенты будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

"Мы также предусматриваем внедрение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни", - заявил Ляшко на брифинге 29 марта.

Кому лечиться дома, а кому – в больнице, будут решать сами медики. В связи с этим Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи и привлечь специалистов других специальностей.

Как сообщал Главред, Центр общественного здоровья уточнил, сколько больных на коронавирус в Украине 29 марта. По состоянию на 10 утра воскресенья подтверждено 418 случаев COVID-19. Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса.

При этом количество зараженных COVID-19 в Киеве выросло до 82 человек. Утром Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины заявил о еще восьми лабораторно подтвержденных случаях заболевания. В частности, заразились: 11-летняя девочка; четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет; трое мужчин от 33 до 40 лет.