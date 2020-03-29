"Собачий жир, 25 тысяч гривен": украинцы в ужасе от лечения коронавируса в Одессе

Шахин Асадов рассказал о лечении коронавируса в Одессе / Скриншот из видео

Уханьская зараза под названием коронавирус отлично демонстрирует уродливое лицо отечественной медицины.

Одессит Шахин Асадов, зараженный коронавирусом, рассказал в соцсети свою историю лечения в больнице. Отметим сразу, что лечение влетело ему в копейку.

По его словам, узнав о призыве президента Зеленского к украинцам вернуться домой из-за пандемии коронавируса, он купил последний билет на самолет Берлин-Киев и прилетел в "Жуляны" 16 марта. По приезду мужчина прошел температурный контроль в аэропорту и через несколько часов на маршрутке добрался домой в Одессу.

"Далее я держал связь с женой, и она по моему приезду обзвонила все инстанции: и горячую линию, и службу скорой помощи. Информировала их о том, что возвращается муж именно из Берлина, из очага эпидемии. 17 числа у меня поднялась резко температура под 38,5, приехала скорая и госпитализировала меня в инфекционную больницу на ул. Луи Пастера, 3. Здесь сделали экспресс-тест, который показал отрицательный результат", - рассказал Асадов.

Одессит уточнил, что на следующий день его отправили домой. Через некоторое время у Шахина снова поднялась температура и он решил прийти в "инфекционку" своим ходом. Там он в среду, 25 марта, узнал о том, что пройденный им тест на коронавирус оказался положительным.

"Сейчас я нахожусь в палате, в изоляторе, врачи прописали аппараты, которые стоят нереально больших денег. И на самом деле, я даже не знаю, чего ожидать дальше", - резюмировал Шахин.

Также стало известно, что за первые два дня в больнице одессит потратил около 25 тысяч гривен. При этом только иммуномодулятор Биовен стоил 17 тысяч гривен. По словам пациента, ему также пришлось купить медработникам халаты и другие лекарства.

"Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого этих денег?" – рассказал Шахин журналистам Радио Свобода.

Отметим, сообщение Шахова вызвало резонанс в Сети.

"Поэтому старичков и не лечат, откуда у них такие деньги, беспредел, после этого видео больше половины не обратятся в больницу, зарплат нет, денег нет, вот вам будет и эпидемия", - пишет Оксана Бугор.

"Я Вам желаю скорейшего выздоровления. Очень жаль, что государство не принимает ни какого участия в лечении. А СМИ расписали что Вы скрывались, тем самым вызвав тучу негодования у одесситов. Я Вам желаю здоровья и сил пройти через все это. Выздоравливайте", - добавила Ирина Лазарева.

"Вот и докажи, что ты не осёл после этого ))) как же так получается,что я скрывался и сам пришел в больницу?! Мало того,так я ещё и настаивал, чтобы меня проверили. Сам оплатил за снимок КАТЭ и принёс в отделение. И только после этого меня положили в больницу", - ответил Шахин Асадов.

"Купите в аптеке борсучий или собачий жир он очень помогает для лёгких, по вашему виду у вас нет вируса, может простуда, сделайте снимок легких", - посоветовала Ольга Бондаренко.

"Я слышал еще ОЧЕНЬ помогает жирок с области таза глупых как пробка барышень.

Такой же вонючий и такой же бесполезный", - ответил Николай Коломиец.

Напомним, ранее украинка Елизавета Романюк, у которой заподозрили жуткий недуг, в подробностях рассказала о времени, проведенном в Александровской больнице. Оказавшись в больнице, девушку ужаснуло то, что врач не подходил к ней два дня.