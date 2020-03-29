Зеленский выдвинул жесткое требование Кабмину из-за коронавируса

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечения всех аптек в стране медицинскими масками по доступным ценам.

Об этом глава государства сказал в ходе совещание представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки недели. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

Участники совещания обсудили готовность учреждений здравоохранения к принятию заболевших и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент в очередной раз отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

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"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", - подчеркнул глава государства.

Дополнительно на совещании обсудили изменения в бюджет, ведь в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство предлагает чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину.