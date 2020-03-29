Коронавирус в Раде: еще одна "слуга народа" рассказала об опасных симптомах COVID-19

Любовь Шпак / Фейсбук Л.Шпак

Народный депутат от фракции Слуга народа Любовь Шпак заявила о наличии у себя симптомов, схожих с заболеванием коронавирусом.

Она подчеркнула, что начала испытывать трудности с дыханием после того, как недавно общалось со своим внефракционным коллегой Сергеем Рудыком, у которого подтвердили COVID-19.

"У внефракционного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Я с ним общалась, когда он был в парламенте. На сегодняшний день у меня немало симптомов. Есть кашель, трудно дышать. Я консультировалась со своим врачом", - рассказала Шпак в комментарии изданию Журналист.

Она подчеркнула, что пребывает на самоизоляции и ожидает результатов теста на коронавирус.

"У нас многие заболели, и уже подтверждено, что у некоторых парламентариев коронавирус. Конечно, многие депутаты будут (на внеочередном заседании Рады, — ред.), ведь власть должна принимать необходимые решения в борьбе с коронавирусом", — добавила Шпак.

Читайте такжеНеделю боролся за жизнь: коронавирус убил бывшего украинского VIP-чиновника

Напомним, ранее внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила о том, что заболела коронавирусом.

Как известно, нардеп Сергей Шахов рассказал о том, что заболел китайским вирусом, после того, как ездил во Францию и Швейцарию.

Кроме того, у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболели Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко.