Коронавирус подхватил еще один "слуга народа" – СМИ

Владимир Ватрас подхватил коронавирус, узнали журналисты / УНИАН

Еще один нардеп от партии Слуга народа подхватил китайский смертоносный коронавирус, из-за которого объявлена пандемия.

Китайский вирус подхватил Владимир Ватрас, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его данным, наличие у народного избранника коронавирусной инфекции подтверждено лабораторно.

Ватрас лечится в одной из местных больниц Хмельницкой области, пишет УНН. Политик родом с Хмельнитчины.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко.

Позже еще одна "слуга народа" – Любовь Шпак, сообщила, что в Верховной Раде общалась с внефракционным коллегой Сергеем Рудыком, у которого потом обнаружили коронавирус, и у нее есть немало симптомов заболевания.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 10:00 29 марта лабораторно подтвержден у 418 человек, девять инфицированных скончались, а пятеро – выздоровели. За сутки в нашей стране вирус диагностировали у 109 человек.