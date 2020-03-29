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Коронавирус подхватил еще один "слуга народа" – СМИ

29 марта 2020, 17:24

Наличие китайского коронавируса у еще одного нардепа подтверждено лабораторно, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Владимир Ватрас подхватил коронавирус – Коронавирус в Украине 29 марта 2020
Владимир Ватрас подхватил коронавирус, узнали журналисты / УНИАН

Еще один нардеп от партии Слуга народа подхватил китайский смертоносный коронавирус, из-за которого объявлена пандемия.

Китайский вирус подхватил Владимир Ватрас, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его данным, наличие у народного избранника коронавирусной инфекции подтверждено лабораторно.

Ватрас лечится в одной из местных больниц Хмельницкой области, пишет УНН. Политик родом с Хмельнитчины.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко. 

Позже еще одна "слуга народа" – Любовь Шпак, сообщила, что в Верховной Раде общалась с внефракционным коллегой Сергеем Рудыком, у которого потом обнаружили коронавирус, и у нее есть немало симптомов заболевания.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 10:00 29 марта лабораторно подтвержден у 418 человек, девять инфицированных скончались, а пятеро – выздоровели. За сутки в нашей стране вирус диагностировали у 109 человек.

Владимир Ватрас коронавирус в Украине
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