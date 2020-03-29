Не щадит даже детей: коронавирус обнаружили у младенца

Жуткий вирус обнаружили у младенца / tsn.ua

В городе Умань Черкасской области опасный китайский коронавирус нового типа обнаружили у шестимесячного малыша. Ребенка сразу доставили в инфекционную больницу.

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"Вчера в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек. У них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. И сегодня у нас есть подтвержденных четыре случая заражения в городе Умань. Из четырех инфицированных - один ребенок шести месяцев. Все они находятся в нашей инфекционной больнице", - сообщил города Александр Цебрий в Facebook.

Кроме того, глава города призвал граждан не поддаваться панике, придерживаться карантина и личной гигиены. Также Цебрий отметил, что необходимо заботиться о людях в возрасте и предлагать им свою помощь.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что в Украине по состоянию на 29 марта больше всего коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, эта группа людей составляет 22% от общего количества заболевших. Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о том, что возрастная статистка свидетельствует о том, что люди из старшей возрастной группы прислушиваются к советам Минздрава и выполняют карантинные меры.