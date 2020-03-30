Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 30 марта

Число инфицированных коронавирусом растет / Фото: REUTERS

По состоянию на утро понедельника, 30 марта, число зараженных коронавирусом в мире превысило 722 тысячи человек, причем США сохраняют лидерство в этом невеселом рейтинге. Главред собрал всю свежую информацию, которая касается распространения в Украине и мире коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего опасное заболевание COVID-19.

Cколько больных коронавирусом в Украине 30 марта

Вчером 29 марта в Украине были официально подтверждены 475 случаев COVID-19, также было зафиксировано 10 летальных случаев. По данным Центра общественного здоровья Украины, 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме. Также сообщается, что с начала года были получены 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

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Коронавирус в мире – свежие данные на утро 30 марта

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 30 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 722 289 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 33 984 человек, выздоровел 151 901 пациент.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 142 356 случаев заражения. На втором месте по числу зараженных - Италия (97 689 заболевших). Китай - на третьей позиции (82 149). Далее в списке: Испания (80 110), Германия (62 435), Франция (40 723), Иран – (38 309).

В результате осложнений болезни в Италии умерли 10 779 человек. В Испании зафиксировали 6803 летальных случаев. В Китае от коронавируса умерли 3304 человек, во Франции - 2606, в США - 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек, в Великобритании - 1228.

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Как сообщал Главред, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока. Кроме того, с 27 марта Украина закрыла границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.